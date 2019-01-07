Gazişehir yeni transferlerine kavuştu

Antalya'da devre arası kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin anlaşmaya vardığı Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, takımın kaldığı otele geldi. Başkan Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan futbolcular, daha sonra takımla idmana çıktı. Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan Uğur Arslan Kuru sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayabilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.
87 numaralı formasını giyecek olan tecrübeli futbolcu Bjarnason da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek, "Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Böyle bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım"
değerlendirmesinde bulundu.