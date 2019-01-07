Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazişehir yeni transferlerine kavuştu

Gazişehir yeni transferlerine kavuştu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Gazişehir yeni transferlerine kavuştu
Antalya'da devre arası kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin anlaşmaya vardığı Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, takımın kaldığı otele geldi. Başkan Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan futbolcular, daha sonra takımla idmana çıktı. Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan Uğur Arslan Kuru sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşayabilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti. 87 numaralı formasını giyecek olan tecrübeli futbolcu Bjarnason da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek, "Şimdi şampiyonluk için çalışma zamanı. Böyle bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir yeni transferlerine kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN