Gazişehir yeni transferlerine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da devre arası kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin anlaşmaya vardığı Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason, takımın kaldığı otele geldi. Başkan Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek 1,5 yıl geçerli olacak sözleşmeyi imzalayan futbolcular, daha sonra takımla idmana çıktı. Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek olan87 numaralı formasını giyecek olan tecrübeli futbolcu Bjarnason da Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.