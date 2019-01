Melih Abi:Marketler poşet yerine bez torba versin

Market poşetleri gündem oldu. Tartışma devam edecek gibi görünüyor. Müşteri haklı mağaza sahibi haklı. Şikayet çok ama… Aslında bir takım önlemler de aldık. Aldıklarımızı kimimiz sırt çantasına, kimimiz de file veya bez torbalara dolduruyor… Poşetlerin parayla satılması kararı şimdiden naylon israfını yüzde 40 azalttı. Zamanla var olan sıkıntı da aşılacak. Tüketici dernekleri vatandaşları uyarıyor. *Markete 25 kuruş veriyorsunuz. *Fişinizde o ücreti mutlaka arayın. *Marketin reklamlı tarafını ters çevirin. *Zaten mart ayından sonra reklamlı poşetler olmayacak. *Hem para verip, hem de marketin reklamını bedava yapmayın. *Kimsenin reklamını bedava yapmak zorunda da değilsiniz ayrıca. *Market istiyorsa herkese bez torba hediye etsin, reklamını öyle yaptırsın. Tüketici olarak haklarınızı en yetkili ağızdan dinledim. Önerilerini sizlerle paylaştım. Başka önerisi olan da bana yazsın!

CEYHAN'DA YOLLAR DELİK DEŞİK

Şu yollarla başımız dertte. Her yerde aynı sorun var. Alt yapı hizmeti diye kazılıyor sonrasında yolu berbat edip bırakıyorlar. Bir yol şikayeti de Ceyhan'dan aldım. "Her yer delik değiş diyor" okurumuz. Yapın şu yolları kardeşim. İnsanları çamura mahkum etmeyin. Ceyhan'ın birçok yeri köstebek yuvası gibi… Başkan, her yer delik deşik olmuş. Yap şu yolları Ceyhanlıyı sıkıntıdan kurtar.