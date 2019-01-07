OSB’de huzur varsa Gaziantep de huzurludur

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu, OSB'nin huzurun ve mutluluğun merkezi olduğunu ifade etti. Kentteki insanların yarısının geçiminin sanayiden olduğuna dikkat çeken Mustafa Topçuoğlu, "OSB'de huzur ve mutluluk varsa, Gaziantep de huzurlu ve mutludur" dedi. "

ALT YAPI GÜÇLÜ OLMALI"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetiminin ziyaretinde konuşan Mustafa Topçuoğlu, "Alt yapı yatırımlarıyla, çevresel etkilerle en iyi Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep'tedir. Ürün çeşitliliği, büyüklüğü, sanayicilerin çeşitliliğinin yanında alt yapının güçlü olması çok önemli. O konuda bizim OSB'miz Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir konumdadır. Gaziantep OSB'si sağlıklıysa, huzurluysa, mutluysa Gaziantep huzurludur" diye konuştu. Gaziantep'in en önemli avantajının değişik sektörlerde iş yapması olduğunu kaydeden Topçuoğlu, yeni yatırımların da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Topçuoğlu, "5. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen fabrika sayısı 170'e çıktı. 90 tanesi de şu anda inşaat halinde. 2019'da inşaat halinde olanlar da faaliyete geçer. Kapanan fabrika sayısı ise yok denecek kadar az. Aslında kapanmıyor, el değiştiriyor. Gaziantep'te sanayici için bir iş yerini durdurmak kapatmak bir ayıp olarak görülüyor" şeklinde konuştu.