Sankolu öğrencilerden alkışlanacak etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

SankoÜniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören çocuklara "Bir Başka Yılbaşı" etkinliği düzenledi. SANKO Üniversitesi EMSA (European Medical Student Association - Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) Kulübü tarafından, organizasyonu gerçekleştirilen "Bir Başka Yılbaşı" etkinliği kapsamında, SANKO Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri öğrencileri, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla yeni yılın gelişini kutladılar. Hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelen öğrenciler, onlarla dans edip, boyama yaptılar. Çeşitli armağanlar alan çocuklar, birbirinden farklı aktivitelerle yeni yıla daha mutlu girdiler. EMSA 28 ülkeden 118 tıp fakültesinin üye olduğu ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylı tek tıp öğrencileri birliğidir. 5 temel konu olan Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi, Tıp Etiği ve İnsan Hakları, Tıp Bilimi, Avrupa Kültür ve Entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapan EMSA, bu çalışmalar kapsamında sağlık taramaları, çeşitli konularda farkındalık oluşturmak ve köy okullarına ziyaretlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda tıp fakülteleri öğrencileri arasında bir köprü kurmayı da sağlıyor.