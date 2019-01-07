Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Siyasette şiddetsiz iletişim semineri

Siyasette şiddetsiz iletişim semineri

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Siyasette şiddetsiz iletişim semineri
Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın'ın sunumuyla "Siyasette Şiddetsiz İletişim" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Son yıllarda kaygı verici düzeyde yükselen aşırı sağ popülist siyasi hareketlerin etkisi ile yükselen hınç, kibir, korku ve öfke içeren duygularının irdelendiği seminerde, Yrd. Doç. Dr. Azgın şiddetsiz iletişimin siyasi alandaki önemine dikkat çekti. Şiddetsiz İletişimi, felsefik kökeni itibariyle eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya görüşünden türemiş olsa da siyasi ideolojileri aşıp evrensel insan duyguları ve ihtiyaçları üzerinden geliştirilen ve karşılıklı bağımlılık, empati ve birlik bilincine uzanan bir süreç dili olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Azgın, şiddetsiz iletişime geçişin ilk adımlarını genellemeci ahlaki yargılar üzerine inşa edilmiş düşman imgelerinin gündelik yaşam dilimize ne denli sindiğinin farkına varıp, bu düşman imgelerinin dönüştürmeye başlamakla atılabileceğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siyasette şiddetsiz iletişim semineri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN