Siyasette şiddetsiz iletişim semineri

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın'ın sunumuyla "Siyasette Şiddetsiz İletişim" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Son yıllarda kaygı verici düzeyde yükselen aşırı sağ popülist siyasi hareketlerin etkisi ile yükselen hınç, kibir, korku ve öfke içeren duygularının irdelendiği seminerde, Yrd. Doç. Dr. Azgın şiddetsiz iletişimin siyasi alandaki önemine dikkat çekti. Şiddetsiz İletişimi, felsefik kökeni itibariyle eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya görüşünden türemiş olsa da siyasi ideolojileri aşıp evrensel insan duyguları ve ihtiyaçları üzerinden geliştirilen ve karşılıklı bağımlılık, empati ve birlik bilincine uzanan bir süreç dili olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Azgın, şiddetsiz iletişime geçişin ilk adımlarını genellemeci ahlaki yargılar üzerine inşa edilmiş düşman imgelerinin gündelik yaşam dilimize ne denli sindiğinin farkına varıp, bu düşman imgelerinin dönüştürmeye başlamakla atılabileceğini ifade etti.