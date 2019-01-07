Umke paletli ambulansla yetişti

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nde (UMKE) görevli sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan üç hastaya, paletli kar ambulansları ile ulaşarak hastaneye götürdü. Göksun ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karadut Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Elbistanlı, astım hastalığı nedeniyle rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan UMKE, karla kaplı yolda güçlükle ilerleyip hastanın evine ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Elbistanlı hastaneye kaldırıldı. Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Karga Çayırı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hatice Göğüs'ün doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Biri paletli 2 araçla hastaya ulaşmaya çalışan UMKE, karla kaplı yolda ilerlemekte zorluk çekti. İş makinelerinin de desteğiyle açılan yolda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hamile kadının evine ulaştı.Burada ilk müdahalesi yapılan Göğüs, Andırın Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Afşin ilçesinde ise sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 3 bin rakımlı Binboğa Dağı'ndaki mahallede rahatsızlanan Gülperi Türkmen'e (64) güçlükle ulaşarak müdahalede bulundu.