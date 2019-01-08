Ayşe nine yağmur yağmasını hiç istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz yıl eşini kaybeden birisi engelli 2 oğluyla birlikte iki odalı evde yaşam mücadelesi veren 73 yaşındaki Ayşe Nay, yağmur yağmasını hiç istemiyor. Evi bakımsız ve harabe olduğu için her yağmurda damı akan evden gidecek başka bir yeri olmadığı için çocuklarıyla burada yaşamak zorunda kalan yaşlı kadın dama naylon çekmesine rağmen evin akmasını önleyemiyor. Yüreğir ilçesine bağlı Tahsille Mahallesi'nde bulunan harabe evin her tarafına leğen ve tencere koyarak evin ıslanmamasını için önlem alan Ayşe Nay'ın tek isteği evinin onarılması. Yaşlı kadın, "Burada yaşamak çok zor oluyor. Ancak başka gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığında su olduğu gibi evin içinde. Kışın çok soğuk oluyor soba bile kuramadım. Devletten dul maaşı alıyorum sadece onunla geçinmeye çalışıyorum. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi olur. Ölsek de kurtulsak" dedi.