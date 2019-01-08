Çukurova tutulmuyor

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adınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Çukurova Basketbol fırtınası esti. Sahasında Fenerbahçe'yi 88-72 yenerek ilk devreyi namağlup lider tamamlayan Çukurovalı periler büyük bir başarının altına imza attı. 13 maçta bin 139 sayı atan Çukurova Basketbol 835 sayı yiyerek 26 puanla zirvedeki yerini korudu.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, performansı takım olma olgusuna bağladı. Yıldızoğlu, "Sezon başında takımımın bu başarıyı elde edeceğine inanıyordum"
diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, "13 maç üst üste galip gelmek kolay bir iş değil. Zoru başardık diyebilirim. Hedefimiz ligin ikinci yarısında da çıkışı sürdürerek hedefe ulaşmak"
diye konuştu. ZORLU MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR
Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ifade eden antrenör Yıldızoğlu, "Şimdi daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Çünkü ikinci bölümde tüm takımlar güçlerini ortaya koyacak. Bu yüzden daha çok çalışarak Mersin'e yıllardır özlemini çektiği şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız"
dedi.