Çukurova tutulmuyor

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Çukurova Basketbol fırtınası esti. Sahasında Fenerbahçe'yi 88-72 yenerek ilk devreyi namağlup lider tamamlayan Çukurovalı periler büyük bir başarının altına imza attı.Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, performansı takım olma olgusuna bağladı. Yıldızoğlu,diye konuştu. Tecrübeli teknik adam,diye konuştu.Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ifade eden antrenör Yıldızoğlu,dedi.