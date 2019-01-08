Spor bilimlerinden anlamlı hareket

YAKIN Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' sloganı ile kermes düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen kermeste, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışı gerçekleşti. Bölüm öğrencileri öğretim elemanlarıyla keyifli bir gün geçirirken, kermesle kanserle savaşta bir çocuğun daha hayatına dokundu.
Satışlar sonucunda elde edilen gelir Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfına bağışlandı. Kermeste Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin dans gösterisinin yanında müzik guruplarından "Gece Vardiyası"
da kermese katılanlara müzik ziyafeti sundu. TÜM YIL SÜRECEK Kermese destek veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bu tarz aktivitelerin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve her alanda artarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdiler.
Bu anlamlı aktivitelerin yıl
içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi'nce
düzenlenmeye devam
edileceği ifade edildi.