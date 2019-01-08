Spor bilimlerinden anlamlı hareket

BUGÜN NELER OLDU

YAKIN Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Kanserle Savaş Vakfı yararına 'Kanserle Mücadelede Biz de Varız' sloganı ile kermes düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen kermeste, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışı gerçekleşti.Satışlar sonucunda elde edilen gelir Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfına bağışlandı. Kermeste Yakın Doğu Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin dans gösterisinin yanında müzik guruplarındanda kermese katılanlara müzik ziyafeti sundu.Bu anlamlı aktivitelerin yıliçerisinde Yakın Doğu ÜniversitesiSpor Bilimleri Fakültesi'ncedüzenlenmeye devamedileceği ifade edildi.