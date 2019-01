Çocuk edebiyatı çalışması dergide yayınlandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezun öğrencilerinden Egemen Ergin'in hazırlamış oldukları "Değerler Eğitimi Açısından Aysel Gürmen'in 8-12 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Yazdığı Eserlere Bir Bakış" isimli makale, International Journal of Languages Education and Teaching (IJLET) dergisinde yayınlandı. The German National Library, MLA, Doaj, Erihplus, Ulrichsweb, ASOS ve SOBIAD gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan IJLET dergisinde yayımlanan makalede, Schwartz Değerler Ölçeğine göre Aysel Gürmen'nin yazmış olduğu kitaplar incelendi. İncelenen kitaplarda en çok görülen değerler geleneksellik ve öz yönelim olurken, söz konusu değerlerin üzerinde yoğun olarak durulmasının yazarın kültürel unsurların aktarımına ve çocukların yaratıcı, özgün, kendi hedeflerini belirleyebilen bireyler olarak yetişmesine verdiği önemle doğrudan ilgili olduğu düşünülüyor.