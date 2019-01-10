Engelli rampasının çıkışını kapatmış

Bıktım şu sorumsuz sürücülerin vukuatlarını yazmaktan.

İsteyen kafasına göre takılıyor.

Aracını istediği yere koyuyor.

Trafikçiler baş edemiyor mu, yoksa bakmıyor mu?

Elbette sadece ceza yetmez.

Eğitim de şart.

Arabasını engelli rampasının önüne çekip gitmiş.

Arada bul!

Ne zaman gelip kaldıracak belli değil.

Orası engelliler için yapılan bir rampa.

Orayı kapattın engelli vatandaşımız nereden geçecek?

Kafan basmıyor mu?

Aracın çekildiğinde başlıyorsun ağlamaya…

Yok 5 dakika koydum, 10 dakika koydum diye.

İhlalin 5-10'u olmaz!

***

Aracını park ettiği yere bakın



ENGELLİ kardeşlerimize insan muamelesi yapmıyoruz.

Kimi engelliler için yapılan rampaya aracını park eder, kimi görmeyen vatandaşlarımız için ayrılan bölüme arıcını park eder.

Bu nasıl bir ruhsuzluktur anlamak mümkün değil.

Orası görmeyen insanlar için yapıldı, senin için değil.

Senin gibi bir sorumsuzun buraya park edeceğini düşünemediler.

Yapmayın kardeşim…

Adam gibi park edin.

Size ayrılan yerlere park edin…

İnsan olun biraz!