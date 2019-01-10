Gurbetçi gençler Türk kültürünü tanıyorlar

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Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı çerçevesinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 18-21 yaş arası 32 gurbetçi Türk genci ve 6 eğitmen Türkiye'ye geldi. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı ziyaret etti. Hatay'da St.Pierre Kilisesi,Ulu Cami, Habib-i Neccar Cami, Arkeoloji Müzesi, St Simon Manastırı, Titus Tüneli ve Beşikli Mezarlarını gezen gençler milli, manevi ve kültürel değerlerimiz ile tarihi köklerini yerinde tanıma fırsatı buldular. 10 gün süren Güneydoğu Anadolu turlarında, Viyana'da yaşayan Türk gençlerinin anavatanları Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme imkânına sahip olduklarını belirten heyet sorumlusu Mustafa Berat Keskin, gezilerinin amacının Avrupa'da doğup büyümüş, gençlere kendi kültür ve medeniyetlerini tanıtmak olduğunu söyledi. Geziye katılan gençler Anavatan diyarı Türkiye'de kültürel değerlerini yerinde görüp tanıdıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Güneydoğu Anadolu Bölgesini ve Hatay'ı çok beğendiklerini belirten öğrenciler, Güneydoğu Anadolu'nun beklentilerinin üzerinde çıktığını ve gezdikleri kentleri çok sevdiklerini belirterek, " İnsanları çok cana yakın. Gezdiğimiz kentlerde Tarihimizi öğrendik. Kültürel değerlerimizi yerinde görüp keşfetme imkanı bulduk. Avrupa'da doğup büyümüş gençler olarak Anavatanımız ile aramızda ki bağ daha da güçlenmiş oldu" diye konuştular.