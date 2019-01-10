Soğuk havalarda gribal enfeksiyona dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Yüz Estetiği Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Op. Dr. Remzi Tınazlı, en sık sonbahar sonu, kış ve ilkbahar aylarında görülen ve influenza virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu hastalığı olan gribal enfeksiyonun belirtilerinin soğuk algınlığına benzemekle birlikte farklı ve çok daha şiddetli olduğunu vurguladı. Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız şu sıralarda artmaya başlayan gribal enfeksiyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Remzi Tınazlı, kişilerin virüsü aldıktan sonra belirtilerinin birkaç gün içinde ortaya çıktığını, bu nedenle virüsü alan kişilerin hastalık daha başlamadan, diğer insanlara bulaştırabileceğini hatırlattı.