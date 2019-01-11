Melih ABİ: Yaya geçidi levhası var ama yaya geçidi yok

BUGÜN NELER OLDU

İş olsun diye levha konulur mu?Fotoğrafta görülen yer Turgut Özal Bulvarı.Yaya geçidi levhası var.Ama yaya geçidi yok!Kaldırın o tabelayı!Milletle dalga geçmeyin!Yaya geçidi levhası olan yerde yaya şeridi de olmalı…Unutulmuş mu yoksa dalga geçmek için mi konuldu o levha…Yoksa önceden mi konuldu?Levhayı koyalım sonra yaya şeridini çizeriz mi dediniz…Şaka bir yana buradan karşıya geçmek isteyen nasıl geçecek merak ediyorum.İnsanlarla dalga geçmeyin.Caddesi'ndeki kanayan yaraya merhem olan yok!Erkan Kozay, yolun son durumunu gösteren yeni fotoğraflar gönderdi.Belediye otobüsü oradan nasıl geçiyor?Ben bakarken sıkıntı çektim.Allah sürücülerin yardımcısı olsun.Yol; sağlı sollu park eden araçlar yüzünden o kadar daralıyor ki.Buradan geçmek için sürücü değil cambaz olmak lazım!İki araç arasında 20 santim ya var ya da yok.Araçlar birbirine o kadar yakın seyir ediyor ki kazaya ramak kalıyor.Trafiğin bu kadar yoğun olduğu caddeye acil çözüm şart!