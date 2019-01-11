Palut: Yüreğimizi ortaya koyacağız

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por Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, ikinci yarıda da yarışın içinde olmak istediklerini söyledi. Teknik adam kadroya takviye yapmak istediklerini ve forvet arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Palut, "Hatayspor'un forvet bölgesine iyi bir isim kazandırmak istiyoruz. Orta saha için ise eğer takım içinden katkı verecek birini bulursak, transfer yapmayacağız. Aksi halde transfer dönemi bitene kadar bir orta saha oyuncusu transfer edebiliriz. Hazırlık aşamasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Her maç sahada mücadele eden, yüreğini koyan bir takım olmak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.