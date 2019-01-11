Tarihi yapıların ekonomik değeri masaya yatırıldı

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Doğu Üniversitesi Ekonomi Bölümü, sosyoloji ve ekonomi dallarında yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra, tarihi yapıların korunması, dönüştürülmesi, yenilenmesi ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalar yürüten Glafkos Constantinides'i konuk etti. Kültürel Miras üzerine iki toplumlu Teknik Komite Üyesi, Birleşik Krallık Kraliyet Şehir Planlama Enstitüsü (MRTPI) Üyesi, Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRSA) ve Kıbrıs Bilimsel Teknik Odası'nın eski üyesi (ETEK) olan Glafkos Constantinides, öğrencilere kültürel miras ekonomisinin temel ilkelerini anlattı. Constantinides, tarihi yapıların, kültürel mirasların karşı karşıya kaldığı sorunları, kültürel miras ekonomisinin çeşitli uygulamalarını kendi yönettiği ve parçası olduğu farklı projelerden görsellerle örnekleyerek açıkladı. Kıbrıs'ta iki toplumlu projelerde çalışmalarda bulunan Constantinides adanın çeşitli şehirlerinde yenileyip turizme kazandırdıkları tarihi yapıların öncesi ve sonrası görsellerini paylaşarak öğrencilerle paylaştı.