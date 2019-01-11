Taşkent Şehitliği’ni ziyaret ederek tarihi öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri, sorumlu tarih öğretmenleriyle birlikte Kıbrıs Harekâtı sırasında ikinci harekâtının başlatıldığı 14 Ağustos 1974'te topluca Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden topluca katledilen 83 şehidin defnedildiği Taşkent Şehitliği'ni ziyaret etti. Gezide öğrenciler, Taşkent Şehitliği hakkında bilgiler alarak, şehitlikte bulunan kıyafet ve eşya müzesini gezdiler. Öğretmenler tarafından öğrencilere, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yaptığı çalışmalar sonrasında kaybolan 33 şehidin bulunarak 2014 yılında Taşkent Şehitliği'ne defnedildiği bilgisini vererek, 83 Kıbrıs Türkü'nün burada defnedilmiş olduğunu belirttiler. Kulüp öğrencileri, yakın tarihte yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını istediklerini ve bunun için kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini söylediler.