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Sanat, kültür ve iletişim dergisinin ilk sayısı çıktı

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Sanat, kültür ve iletişim dergisinin ilk sayısı çıktı
YAKIN Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından sanat, kültür ve iletişim temelinde sosyal bilimlerin bağlantılı tüm alt dallarında çalışmaları içeren ve e-dergi kapsamında hazırlanan Uluslararası Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi (International Journal of Art Culture and Communication - IJACC)'nin ilk sayısı yayınlandı. Dergi Park sistemi üzerinden yayına açılan hakemli e-derginin ilk sayısında, ilk sayısında beş bilimsel makale ve bir kitap incelemesi yer aldı. Uluslararası Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi'nin ilk sayısında; "Kıbrıs'ın Kuzeyinde Yetersizlikten Etkinlenmiş Bireylerin Ebeveynlerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", "Anti-Kapitalist Hareketler, Küreselleşme Ve Sosyal Medya Üzerine Kuramsal Bir Deneme", "Vatandaşlık Satılabilir Birşey Midir?", "Siyasal İletişim: Kavramsal Bir Derleme" , "Sinemayı Seven Adam'dan Geriye Kalanlar" konuları işlendi.
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