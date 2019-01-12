Torbacılara geçit yok

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Adana'daki uyuşturucu tacirlerine açtığı savaşı başarıyla sürdüren Adana Narkotim ekipleri, halk arasında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına önemli bir darbe vurdu. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu tacirliği yaptığı ileri sürülen 56 kişi çok miktarda uyuşturucu maddesi ile yakalandı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.Kent girişinde rutin kontrolünü yapan Narkotim ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki vermesiyle üzerine aracın davlumbaz ve torpido üstü göğüs kısımlarının içeresine zulalanmış halde 33 pakette toplam 10 kilo 250 gram eroin buldu. Aracın sürücüsü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.Kent merkezinde de torbacılara yönelik çalışmalar yapan polis, 2- 9 Ocak tarihleri arasında Hürriyet, Yenibey, Barbaros, Şakirpaşa, Onur, Akıncılar, Çamlıbel, Akıncılar ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 2 bin 168'i uyuşturucu hap, 8 bin 740'ı sentetik uyuşturucu hap olmak üzere toplam 10 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 55 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.