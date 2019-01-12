Yaban hayvanları için yem bıraktılar

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle görme engelli vatandaşlarla birlikte doğaya yem bıraktı. Ahirdağı'nda gerçekleşen etkinlikte kış aylarında yaban hayvanlarının aç kalmaması sağlandı.Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Üyesi Murat Dizibüyük bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Büyükşehir belediyemize çok teşekkür ederiz, bize böyle bir imkânı sunduğu için. Engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Anlamlı günümüzü çok güzel bir şekilde kutladık" dedi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam ise, "7 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası. Bugünde Kahramanmaraş'ımıza kar yağdı. Bu nedenle Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzle beraber burada yaban hayvanlarına görme engelli kardeşlerimizle beraber geldik" şeklinde konuştu.Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Bilal de yaptığı açıklamada, "Bu projede hem sokakta aç gezen hayvanlarımızı beslemek hem de 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olduğundan dolayı görme engelli kardeşlerimizle beraber yaban hayatı besledik. Vatandaşlarımız sokaktaki hayvanlarımızı unutmasın" dedi.