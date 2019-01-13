26 gündür Özbekistan’a geçmeyi bekliyorlar

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geçiş belgesi yeterli olmadığı için yüzlerce şoför, bin araçla 26 gündür Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15-20 derecelerde seyrettiği Gürbulak'ta şoförlerin donma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Mersinli uluslararası nakliyeciler, araçlardaki ürünlerin bir bölümünün bozulduğunu, taahhütlerini yerine getiremedikleri için de müeyyide cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, soruna acilen çözüm istediler. Türk nakliyecilerin Özbekistan'a girebilmeleri için bu ülke tarafından geçiş belgesi verilmesi gerekiyor. Son dönemde uluslararası taşımacılar, yetersiz ve geciken geçiş belgeleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Mersin'deki uluslararası nakliye şirketlerinin sahipleri yetkililere seslendiler. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Türk Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Başkanı Yaşar Özkaya, 17 Aralık 2018'den bu yana 500 araç parkta, 500 araç da gümrük içinde olmak üzere bin aracın Gürbulak Sınır Kapısı'nda beklediğini söyledi. Özbekistan geçiş belgeleri olmadığı için bu ülkeye giremediklerini belirten Özkaya, "Bu ülke üzerinden transit geçiş yapacağımız Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'a da gidemiyoruz. 2018 yılından 500 geçiş belgesi geldi ve 500 araç bu belgeleri aldı. Geriye kalan araçlar 26 gündür orada sahada hala Özbekistan'a geçmek için bekliyor" dedi.