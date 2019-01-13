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Acil müdahale semineri ilgi gördü

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Acil müdahale semineri ilgi gördü
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Şubesi işbirliğinde 'İlk Yardım ve Acil Müdahale Semineri' düzenlendi. Yüreğir Gençlik Merkezi bünyesindeki 25 Gönüllü Gencin katıldığı seminerde, İlk Yardım Eğitmenleri Tuba Kayıkçıoğlu, Adile Adanan, Ayşe Yıldırım ve Bahri Karaköse, teorik ve uygulamalı olarak çeşitli kazalarda doğru ve yanlış yapılan ilk yardım müdahalelerini slaytlar eşliğinde anlattı.
İlk yardım uzmanları; kaza, hastalık, yangın, doğal afet vb. tehlikeli ve ani durumlarda ilk yardım tekniklerinin bilinçli uygulanması gerektiğinin altını çizdiler. Uzmanlar eğitimin devamında şunları anlattılar. "Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, profesyonel yardım ve sağlık çalışanları gelene kadar uygulanan ilk yardım adımları; hayat kurtarır, durumun kötüye gitmesini engeller ve iyileşme sürecinin hızlanmasına sebep olur" dedi.
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Acil müdahale semineri ilgi gördü
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