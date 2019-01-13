Fatih İlkokulu’nda üç boyutlu resim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Anamur'daeğitim veren Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri 'Üç Boyutlu Deyimler Sergisi' açtı. Dünyaya farklı açıdan da bakmak için oluşturulan sergi için haftalar öncesinden çalışmaya başlayan öğrenciler, ortaya çıkardıkları değişik eserleri sergilediler. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan'ın açılışını yaptığı sergiye, Milli Eğitim Şube Müdürü Alp Aslan, öğretmen ve veliler katıldı. Kaymakam Kurdoğlu, öğrencilerin yaptıkları resimleri inceleyerek, onlarla sohbet etti. Fatih İlkokulu 3. sınıf öğretmenleri Mehtap Özmen ve Rukiye Bulut'un öğrencilerinin hazırladığı, üç boyutlu deyimler sergisinde görseli yapılan deyimler öğrenciler tarafından ziyaretçilere anlatıldı. Okul müdürü Fatih Ülker ve Sergiyi hazırlayan öğretmen, Mehtap Özmen ve Rukiye Bulut konuklarıyla yakından ilgilenerek, sergi hakkında bilgi verdiler.