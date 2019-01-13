Gözlerinde o hırsı gördüm

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanı Ahmet Kesim, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Tecrübeli savunma oyuncusu, kulübün resmi yayın organlarına konuştu. 2016-17 sezonundan bu yana kırmızı-siyahlı formayı giyen Ahmet, Gaziantep gibi bir şehirde futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun görev almasıyla beraber birçok şeyin değiştiğini ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri haline geldik" dedi.

GEÇEN SEZON KILPAYI KAÇTI

Verimli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını anlatan Ahmet, "İlk 2 hazırlık maçında iyi sonuçlar almadığımızın farkındayız ancak lig maçları asla böyle olmayacaktır. Arkadaşlarımın gözlerinde gördüğümüz o hırs ve arzu, sezon öncesi memnun ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah bu hafta sonundan itibaren Gaziantep'e dönerek Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi. Başarılı futbolcu, geçen sezon Spor Toto Süper Ligi, play-off finalinde kaçırdıklarını belirtti. GÖNÜLDEN İNANIYORUM

Ahmet, "Geçen sezon gerçekten bizim için çok dramatik oldu. Belki de en çok hak eden takım olmamıza rağmen şampiyonluğu kaçırdık. Gaziantep şehrini o gece ne kadar üzdüğümüzü biliyoruz ancak bunu gerçekleştirebilmek için önümüzde 17 maç var. Geçen yıl oynadığımız final maçıyla ilgili takım arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda, yarım kalan bir işimiz olduğunu dile getiriyoruz. Biz bu takımı şampiyon yapacağız, buna gönülden inanıyorum" diye konuştu.