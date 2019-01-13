Hacı Mustafa Kıvanç anıldı

BUGÜN NELER OLDU

önemli kuruluşlarından Kıvanç Tekstil'in kurucusu Hacı Mustafa Kıvanç ölümünün üçüncü yılında anıldı. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, bu acılı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür etti. KIVANÇ Tekstil A,Ş. kurucusu Hacı Mustafa Kıvanç'ın ölümünün üçüncü sene-i devriyesi dolayısıyla Adana Sabancı Merkez Camisi'nde Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okutuldu. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve kardeşleri Ziya, Mehmet ve Fatih mevlide gelenleri cami girişinde karşıladı. Mevlide Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışından sonra Kıvanç ailesi tarafından cemaate mevlid şekeri dağıtıldı.