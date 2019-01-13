Öğrenciler Etnoğrafya müzesini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Öğrencılerekültür ve tarih bilinci gibi birçok konuda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyet gösteren Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü, Kıbrıs Özel Etnoğrafya Müzesine gezi düzenledi. Düzenlenen gezide, müzenin kurucusu ve müdürü olan Ergün Pektaş öğrencilere, müzede güzümüzde olmayan Kıbrıs'a özgü giysiler, el dokumaları, nakış işleri, ahşap ve taş oymacılık örnekleri, gümüş takılar, seramik ürünleri, çeşitli zirai ve zanaatta kullanılan araç gereçler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, Kıbrıs köy kahvehanesi, sündürmeli Kıbrıs köy evi, Kıbrıs kasaba evi ve Osmanlı divan odası gibi kültürümüzün parçası olan mekanları gezdi. Keyifli bir kültür gezisi geçiren öğrenciler, teşhir edilen objeleri orjinal mekânlarında görme fırsatı buldu. Gözlem gezisinin öğrenciler için faydasına dikkat çeken sorumlu kulüp öğretmenleri, öğrencilerin tarih alanında bilgi birikimlerini geliştirerek çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine, sağlam bir kültür düzeyi ve güçlü bir alt yapı ile hazırladıklarını ve bunun dönütlerini de öğrencilerden çok başarılı neticelerle aldıklarını ifade ettiler.