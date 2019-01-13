Şahin: Zaman gönül belediyeciliği zamanı

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TürkıyeBelediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk medeniyetinde şehirlerin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" talimatını verdiği belirterek, "Yerel yönetimler tarihine baktığınız zaman artık altyapı belediyeciliği, ideolojik parti belediyeciliği de bitmiştir. Artık insanı merkeze alan, insana dokunan sosyal belediyecilik vardır" dedi. Günümüzde ülkelerin yanı sıra şehirlerin de yarıştığını, kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını vurgulayan Başkan Şahin, "2023 vizyonuna giderken yerel kalkınma yükselen bir değer haline geldi. Türk medeniyetinin özünden alınan güç icraatlara konulduğunda hiçbir sorunun kalmayacak. Dijital dönüşümde akıllı şehirlerin kurulması da bu dönemde büyük önem taşıyor" diye konuştu. Şahin, sempozyuma verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Önce Millet, Önce Memleket" yazılı el yapımı bir bakır tepsi hediye etti.