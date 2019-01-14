Çukurova’ya yan bakılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 97-66 yenerek, namağlup liderliğini sürdürmenin sevincini yaşıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımının çok önemli bir sonuç aldığını belirterek,diye konuştu. Hedeflerinin sezon sonuna kadar bu çıkışı sürdürmek olduğunu belirten Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.