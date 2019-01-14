Çukurova’ya yan bakılmıyor

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 97-66 yenerek, namağlup liderliğini sürdürmenin sevincini yaşıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımının çok önemli bir sonuç aldığını belirterek, "16 haftadır yenilgi yüzü görmüyoruz"
diye konuştu. Hedeflerinin sezon sonuna kadar bu çıkışı sürdürmek olduğunu belirten Yıldızoğlu, "Bunu başaracak güce ve kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Mersin'e taraftarlarımıza yıllardır özlemini çektikleri şampiyonluğu getirmek için mücadele ediyoruz. Bu konuda oyuncularıma güvenim sonsuz. Yeter ki taraftarlarımız bizlerin yanında olsun"
şeklinde konuştu.