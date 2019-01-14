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Demirtaş, taksici esnafıyla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Demirtaş, taksici esnafıyla bir araya geldi
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerini, taksici esnafıyla sürdürdü. Atilla Altıkat Divan Taksi Durağı'nda vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi sürücüleriyle bir araya gelen Vali Demirtaş, sohbet ettiği esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu ve taleplerini dinledi. Divan Taksi Durağı esnafının, ziyaretinden dolayı teşekkür ettikleri Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdürmeye, dile getirilen taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti. Ziyaret, Vali Mahmut Demirtaş'ın taksi sürücüleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.
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Demirtaş, taksici esnafıyla bir araya geldi
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