Diplomatik Vahşet’e kitapseverlerden ilgi

ADANA'DA bu yıl 12.si düzenlenen "Çukurova Kitap Fuarı", kitapseverleri biraraya getirdi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar adeta vatandaşların akınına uğradı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili araştırmalarını içeren 'Diplomatik Vahşet' fuara damgasını vurdu. Turkuvaz Kitap'ın yayınladığı araştırma-inceleme kitabının yazarlarından Ferhat Ünlü'nün katıldığı imza gününe Adanalı okurlar yoğun ilgi gösterdi.

ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE

Ünlü ile SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman'ın birlikte hazırladığı kitap D&R çok satanlar listesinde yer alıyor. Kitapta 2 Ekim 2018 günü saat 13:14'te Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ispatlayan ses kayıtları başta olmak üzere çok önemli bilgi ve belgeler yer alıyor.

ADANALILAR YAZARLARA SAYGI DUYUYOR

Destek Medya Grubu yayınevinin yazarları da fuarda büyük ilgi görenler arasındaydı. Yoğun ilgiden dolayı Adanalılara teşekkür eden Destek Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yelda Cumalıoğlu, "Diğer illerdeki fuarlara nazaran Adana gerçekten çok hareketli. Yazarlara çok saygı duyuyorlar. Geleceğimizi duydukları zaman adeta bizi şımartıyorlar ve hediyeleriyle geliyorlar. Adanalılar çok iyi bir okuyucu. Kitap fuarlarının adeta merkezi konumunda" dedi.