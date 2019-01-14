Hatay’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yolardan geçtikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Aydınlı Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 42 MA 2363 ve 31 MA 3525 plakalı iki otomobili durdurdu. Araçlarda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 13 Suriyeli yakalandı. Suriyeli sürücüler M.E. (45) ve B.A. (47) ile organizatörlük yaptığı iddia edilen E.M. (43) gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 Suriyeliye Hatay Yardımlaşma Derneğince çorap, mont ve ayakkabı verildi.