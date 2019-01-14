Öğrencilere ‘siber’ eğitimi verildi

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MersinEmniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından öğrencilere 'Güvenli İnternet ve Siber Suçlar' konulu seminer verildi. İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında yapılan protokol gereği okullarda "Güvenli İnternet ve Siber Suçlar" konulu öğrencileri bilgilendirmeli eğitim seminerleri aralıksız sürüyor. Erdemli ilçesindeki 13 lisede düzenlenen seminerde Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşat Buğra Bilgin ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Ali Toroman öğrencileri, "Güvenli İnternet Erişimi, Güvenli Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı" konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İnternet üzerinde en çok uygulanan e-hırsızlık yöntemlerini öğrencilere anlatan siber polisi, özellikle basit parolalar, sosyal ağ yönetmeleri, şifresiz wifi ağları, virüs ve programların dolandırıcılıkta kullanıldığını anlattı. Bilgisayarınızda mutlaka güncel bir anti virüs programı kurulu olsun uyarısında bulunan Bilgin, ''İnternet kafe gibi çok kişinin kullandığı bilgisayarlarda, tarayıcının şifrenizi kaydetmesine izin vermeyin. Zararlı internet içeriklerinden korunmak için, internet servis sağlayıcınızdan güvenli internet hizmetini talep edin" dedi.