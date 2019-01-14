Tarsus’ta izinsiz tabelalar toplandı

BUGÜN NELER OLDU

TarsusBelediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, rasgele konulan tabelaları topladı. Ekipler, yönetmeliğe uymayan, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen refüj, yol kenarlarına uygunsuz ve gelişi güzel konulan levhaları kaldırdı. Şehir genelinde yürüyüş yollarını ve kaldırımları işgal eden, yaya trafiğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine yol açan ve refüjlere konularak kazalara neden olan işletmelerin tabela ve reklam panolarına tek tek el konuldu. Uygunsuz yerlere konulan tabela ve reklam panoları kazalara sebebiyet verebileceği için işletme sahipleri zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.