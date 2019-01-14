Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus’ta izinsiz tabelalar toplandı

Tarsus’ta izinsiz tabelalar toplandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019
Tarsus’ta izinsiz tabelalar toplandı
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, rasgele konulan tabelaları topladı. Ekipler, yönetmeliğe uymayan, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen refüj, yol kenarlarına uygunsuz ve gelişi güzel konulan levhaları kaldırdı. Şehir genelinde yürüyüş yollarını ve kaldırımları işgal eden, yaya trafiğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine yol açan ve refüjlere konularak kazalara neden olan işletmelerin tabela ve reklam panolarına tek tek el konuldu. Uygunsuz yerlere konulan tabela ve reklam panoları kazalara sebebiyet verebileceği için işletme sahipleri zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta izinsiz tabelalar toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN