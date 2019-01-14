Tekstil ihracatı sevindirdi

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Gaziantepve bölgemizin en önemli sanayi üretim kalemleri arasında yer alan tekstil ürünleri ve halı ihracatı 2018'de de artışını sürdürdü. 2017 yılında bir milyar 635 milyon dolar olan tekstil ürünleri ihracatı 2018 yılında yüzde 9,3 oranında artarak bir milyar 787 milyon dolara çıktı. Sorunlu bir yıl yaşayan halı ihracatı ise bir milyar 417 milyon dolardan bir milyar 491 milyon dolara çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağırlığı Gaziantep'ten olan bölge tekstil ürünleri ihracatının 860 milyon dolarlık kısmı kumaş, 845 milyon dolarlık kısmını iplik, 82 milyon dolarlık kısmı ise elyaf satışı olarak gerçekleşti. Tekstil ile ilgili bir sektör olan ve Gaziantep'te son yıllarda ciddi bir üretim yapılmaya başlanılan konfeksiyon ürünleri ihracatı ise yüzde 5,3 düşerek 380 milyon dolardan 335 milyon dolara düştü. 2018'de en çok satılan konfeksiyon ürünlerinden dış giyim 185 milyon dolar ev tekstili 50 milyon dolar, hazır eşyalar 44 milyon dolar, yatak kıyafetleri ise 26 milyon dolarlık gelir getirdi. Konfeksiyon ürünlerinde en önemli düşüş ise dış giyim ürünleri ihracatında yaşandı. Bölgede son yıllarda yükselişe geçen ayakkabı ihracatı ise yüzde 21,5 artarak 126 milyon dolardan 153 milyon dolara yükseldi.