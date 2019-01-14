‘Uzun Düşün Kısa Çek’ kısa film yarışmasında ödüller sahibini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Uzun Düşün Kısa Çek' adlı kısa film yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi. Jüri üyeliğini Avni Yiğit Göksu, Burhan İlkılıç, Nuri Cihan Özdoğan, Ozan Sihay ve Tufan Şimşekcan'ın yaptığı kısa film yarışmasının ödül töreni, Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapıldı. ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Özen, eğitim çalışmaları kapsamında faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Okulun 2 projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek aldığını aktaran Özen, "Bu projelerimizden biri olan 'Uzun Düşün Kısa Çek' adlı kısa film yarışmasına 19 kısa film katıldı" dedi. Yarışmasda, Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sinan Koca, "Dikensiz Gül" isimli filmiyle birinci oldu. ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon alanı öğrencisi Emirhan Küçük "Emek" isimli kısa filmiyle ikinciliğe, Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencisi Furkan Arslantaş "Fırça" isimli filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.