Film afişlerinde Kıbrıs tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergi ile anıyor. "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" sergisi 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Sanat Merkezi'nde yer alacak olan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" sergisinin açılışı, bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ortak katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek Kıbrıs Türk Milli Mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük'ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü temsili objeler yer alacak. Sergide Plastik sanatlar alanında 92 sanatçı tarafından yapılmış 165 eser sergilenecek.