Gündoğdu, F.Bahçe’ye bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında sahasında İzmit Belediyespor'u mağlup ederek çıkışını sürdüren Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Cumartesi günü deplasmanda sarı-lacivertli ekiple oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Başantrenör Ender Ünlü, bu sezon ligde ilk yıllarını geçirdiklerini belirterek,şeklinde konuştu.