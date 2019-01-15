Gündoğdu, F.Bahçe’ye bileniyor

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında sahasında İzmit Belediyespor'u mağlup ederek çıkışını sürdüren Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Cumartesi günü deplasmanda sarı-lacivertli ekiple oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Başantrenör Ender Ünlü, bu sezon ligde ilk yıllarını geçirdiklerini belirterek, "Yeni bir takımız. Eksiklerimiz tabii ki olacak. Bunları zaman içerisinde çözüme kavuşturuyoruz. Şimdi önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız zorlu bir maç var. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Basketbolcularıma güveniyorum"
şeklinde konuştu.