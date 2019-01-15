Kriz toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte şiddetli yağışın olumsuz etkilerinin görülmesiyle ilgili, "Verilen teknik bilgiler ve ortadaki realite büyük bir taşkın riski olmadığını göstermektedir" dedi. Vali Doğan Hatay Havalimanı yolunda su altında kalan bölümde incelemelerde bulundu. Vali Rahmi Doğan başkanlığında Amik Havzasında yükselen su ve buna bağlı olarak havzada taşkın oluşmaması için ilgili birimler tarafından sürdürülen çalışmalara yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Havalimanı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Doğan'ın yanı sıra, Milletvekili Hüseyin Yayman ve Sebahat Özgürsoy Çelik, ve ilgili birim müdürleri katıldı. DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci'nin Amik Ovası'nda biriken su, birikmenin nedenleri ve bununla ilgili olarak yürütülen çalışmalarla ilgili sunumuyla başlayan toplantıda, bölgeye son 77 yılın yağış ortalamasının iki katı yağış düşmesine rağmen havalimanında seferleri aksatacak herhangi bir sorun olmadığı vurgulandı.Son 77 yılın ortalamasının iki katı yağış alan Hatay'da, meydana gelen taşkınlardan zarar gören çiftçilerin yaraları sarılacak. Amik Ovası'nda 100 bin dönüm tarım arazisi su altında kalmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerekli hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına ilgili birimlerin hazırladığı raporlarda eklenerek bakanlığa gönderildi. Bakanlık Hatay Valiliğinin gönderdiği rakamlara göre, bir birim fiyat belirleyecek ve belirleyeceği birim fiyat üzerinden ekili alanı zarar gören çiftçilerin zararları karşılanacak.Hatay Valiliği İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı hasar tespit çalışmalarını bakanlığa gönderdi. Taşkınlardan zarar gören 100 bin dönümlük ekili alanda meydana gelen zarar bakanlık tarafından karşılanacak. Son 77 yılın ortalamasının 2 katı yağış alan Amik Ovasında meydana gelen taşkın sonrası boşaltılan iki evde yapılacak olan zarar tespit çalışmaları neticesinde, evde meydana gelen maddi zarar da karşılanacak ve hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecek.