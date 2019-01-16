ADT, Ocak ayında 2 ayrı oyun ile 3 ilde perde açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu (ADT), John Steinbeck'in yazdığı, Jason Hale'in yönettiği Dünya Klasikleri arasında yer alan Fareler ve İnsanlar adlı oyunuyla 15-19 Ocak tarihlerinde V.Ankara Buluşması Dünya Klasikleri Haftasında Ankaralı sanatseverlere perde açacak. İnsan olmanın ne demek olduğunu anlatan dostluk üzerine yazılmış oyunda, N.Efe Ünsal, H.Barış Özkan, N.Fırat Demirağ, Mazlum Taşkıran, İ.Gözde Korbek, Ömer Bertan, M.Burak Erol, Recep Kekil, Ozan Sargın, Özgür Küçüköner, Gürcan Alğan, Vahit Yöney, Özgür Çerçi rol alıyor. ADT'nin ikinci turne oyunu olan, Sinan Pekinton'un yönettiği, N.Fırat Demirağ, Sevinç Gediktaş, Efe Ünsal, Mazlum Taşkıran, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen'in rol aldığı, seyircinin büyük beğenisini toplayan 'Yolcular' adlı oyun ise 23-24 Ocak tarihlerinde Elazığ Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 25-26 Ocak tarihlerinde ise Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak. Devlet Tiyatrosu turne yaparken, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, William Shakespeare'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın rol aldığı "Hamlet" adlı oyunu 15-19 Ocak tarihleri arasında H.Ö.Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde misafir edecek.