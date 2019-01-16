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Demirbakan: 2. yarıya 3 puanla başlayacağız

’un teknik patronu Coşkun Demirbakan, Elazığspor maçını kazanarak ligin ikinci devresine üç puanla başlamak istediklerini söyledi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan oyuncularını sahada dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son çalışmaya sakatlıkları süren Kenan, Ahmet, Robert, Diniz ve Diago'nun katılmaması teknik kadroyu zorlu maç öncesi düşündürdü. Elazığspor'un ligde çıkış arayan bir takım olduğunu belirten Demirbakan, "Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. Beni mahcup etmeyeceklerdir" dedi.

MAÇA KADAR İYİLEŞİRLER
Demirbakan sakatlığı süren oyuncuların bir kısmının maç saatine kadar iyileştirmeyi planladıklarını söyledi. Bu arada dün tesislerde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde Adanaspor dar alanda çift kale maç yaptı.
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Demirbakan: 2. yarıya 3 puanla başlayacağız
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