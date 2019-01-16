Demirbakan: 2. yarıya 3 puanla başlayacağız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 18. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan oyuncularını sahada dikkatli olmaları konusunda uyardı.Elazığspor'un ligde çıkış arayan bir takım olduğunu belirten Demirbakan, "Eksiklerimizi giderdiğimizi düşünüyorum. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum. Beni mahcup etmeyeceklerdir" dedi.Demirbakan sakatlığı süren oyuncuların bir kısmının maç saatine kadar iyileştirmeyi planladıklarını söyledi. Bu arada dün tesislerde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde Adanaspor dar alanda çift kale maç yaptı.