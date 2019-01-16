Jandarma’dan üç başarılı operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri son 15 gün içerisinde başarılı operasyonlara imza attı. Anamur İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Cem Tevfik Kayabaş'ın başında bulunduğu ekip, uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası haline geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği operasyonlarda insan ticareti yapanlara, fuhuş yapan ve yaptıranlara göz açtırılmıyor. Tefecilik yapanların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu satıcıların evlerinde arama yapıldı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde, Mersin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Anamur ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonlarda, 33 yıldır ailesi tarafından aranan M.H (1978), yaklaşık iki aylık çalışmanın sonucunda D.A, G.Y ve H.E tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı değerlendirdi. Şüphelilerle birlikte, 4 adet cep telefonu, 12 adet sim kart,1 adet Magnum marka ruhsatsız av tüfeği,74 adet prezervatif ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri, şüphelilerin personel evi olarak kiraladıkları evde ise Özbekistan Uyruklu M.M(1982),U.J( 1988) ve M.N isimli kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı ve gazino tabir edilen iş yerinde zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu yetiştirenlerin ve satanların, kökünü kazımak için operasyonlarına ara vermeden sürdürüyor.