Kara kalem ustası Heja, ünlüleri çiziyor

BUGÜN NELER OLDU

küçük yaşlarda kara kalem resim çizmeye merak saran Heja Tutulmaz (26), hobi olarak başladığı çalışmalarında kendisine bir konsept belirleyerek ünlüleri çizmeye başladı. Sanatla iç içe olmayı seven Tutulmaz, bugüne kadar kente gelen Manuş Baba, Sıla, Oğuzhan Uğur'un portrelerini çizerek kendilerine hediye etti. 16 yıldır kara kalem ve yağlı boya üzerine çalışmalar yaptığını belirten Heja Tutulmaz, ilkokul yıllarında çizimlerini beğenen resim öğretmeninin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Mersin'deki küçük atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tutulmaz, "Bu sanatı profesyonel olarak yapmaya üniversite yıllarımda başladım. Her gün üstüne bir şeyler kattım" dedi. Kendisi gibi birçok kişinin bu tür çalışmalar yaptığını ve bu sanatla ilgilendiğini söyleyen Tutulmaz, bir adım öne çıkmak ve eserlerini toplumla paylaşabilmek adına kendisine bir konsept belirlemeye karar verdiğini ve ünlüleri çizmeye başladığını vurguladı. Mersin'e gelen ünlülerden başladığını belirten ressam, "İlk olarak Manuş Baba'yı çizdim. Ardından diğer ünlü isimleri resimledim" dedi.