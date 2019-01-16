Tabiat parkında doğa katliamı

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Mersin'de CHP'li Mezitli Belediyesi, Kuyuluk Tabiat Parkı'nı moloz ve çöp yığınına dönüştürdü. Mersinlilerin özellikle hafta sonları piknik yaptıkları yerlerden birisi olan Kuyuluk Tabiat Parkı, Mezitli Belediyesi tarafından adeta katlediliyor. Belediyeye ait kamyonlarla her türlü atığın, çöpün döküldüğü iddia edilen parkta, ağaçlar da tahrip ediliyor. Mezitli-Fındıkpınarı karayolu üzerinde bulunan tabiat parkının bulunduğu boş alana moloz ve çöp yığınları dökülürken CHP'li Başkan Neşet Tarhan'ın burayı görmezden gelmesi de vatandaşların tepkisini topluyor. Yığınlar, yüksek tepeler oluştururken yığınların ormanlık alanda bulunan ağaçları da tahrip ettiği ve devirdiği görülüyor. Öte yandan, alanda ara ara yangın çıkması sonucu ağaçlar kül olurken, yangının çöplük sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.Vatandaşların aileleriyle birlikte piknik yapmak ve gezmek için uğradığı alanın çevresi, kamyonlarla getirilen moloz yığınlarıyla birikmiş. Ayrıca çöplük ve moloz yığınları, ormanda yaşayan birçok hayvan yaşam alanını tehlikeye atıyor. Çevre halkı ve gezmeye gelen vatandaşlar çöplüğe dönen alanda sinek ve kokudan şikâyetçi olduklarını belirtirken, moloz yığınları arasına boşaltılan çöpün ara ara ateşe verilerek yakıldığı öne sürüldü.