Transferde geç kaldık

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak,dedi. Altıparmak, devre arası kamp döneminin oldukça verimli geçtiğini söyledi. İlk yarıda kadroda bulunan 7 oyuncunun gönderildiğini, yerlerine de 4 transfer yaptıklarını anlatan Altıparmak, yeni gelen oyuncuların takıma uyum sağlamalarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.ALTIPARMAK, artık kamp dönemini geride bırakıp lige adapte olmaya başlayacaklarını aktararak, "Cumartesi günü Denizlispor maçıyla başlayacak zorlu bir lig maratonu bizi bekliyor. Artık tek düşüncemiz galibiyet üzerine, tüm çalışmaları da buna yönelik yapacağız. Biz buna çalışırken artık muhteşem taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz.dedi.ALTIPARMAK, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Ulaştığımız bazı oyuncular bu ligi istemedi. Birkaç oyuncuyla temas sürüyor.Kanat oyuncusunun Türk olmasını istiyoruz. Yabancımız fazla. Bu mevki için 2-3 oyuncuyla anlaştık ama kulüpleri problem çıkardı. 2-3 güne kadar bunları çözeceğiz. Forvet yabancı olacak" ifadelerini kullandı.