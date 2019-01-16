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Vali Rahmi Doğan muhtarlarla buluştu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Vali Rahmi Doğan muhtarlarla buluştu
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla buluştu. İlçelerdeki sorunları yerinde görüp, çözüm yolları araştırmak için bir araya geldiklerini belirten Vali Doğan'ın ilk durağı Yayladağı oldu. Toplantıya katılan muhtarlara teşekkür eden Doğan, "Vatandaştan gelen talep ve şikayetleri dinleyin. Onların sorunları en kısa zamanda bizlere bildirin" dedi. Vali Doğan'ın ikinci durağı Altınözü ilçesi oldu. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluşan ve sorunları dinleyen Vali Doğan daha sonra Altınözü'nde 3 ayrı okula hizmet verecek olan 500 kişilik spor salonunu inşaatını gezerek incelmelerde bulundu ve gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Vali Rahmi Doğan muhtarlarla buluştu
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