2020’ye kota almak için kamptalar

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aşkent Bükreş'te düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası için Türkiye, Romanya ve Azerbaycan
güreş milli takımları, Niğde'de kampa girdi. Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde Türk milli takımının yanı sıra Azerbaycan ve Rumen milli takımı sporcuları da aynı yerde şampiyonaya hazırlanıyor. Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, 2019 yılının ilk hazırlık kampını Niğde'de yaptıklarını söyledi. ÇOK GÜZEL BİR ORTAM
Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren 40 sporcuyu kampa davet ettiklerini belirten Kahraman, "Rumen ve Azerbaycan milli takımı burada kamp yapıyor. Kampta şampiyon güreşçilerimiz var. Hedefimiz önce Avrupa sonra dünya şampiyonası"
dedi. Kahraman, "Dünya şampiyonası bizim için en önemlisi. Çünkü burada 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma imkanımız olacak"
dedi. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Nikolay Stoyanov da Niğde'ye ilk kez geldiğini aktararak, "Çalışma ortamımız çok güzel, memnunum. Daha önce geldiğim yıllarda başarılı olduk ve bu başarı hem Türkiye hem de Romanya adına devam edecek"
ifadelerini kullandı.