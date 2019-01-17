2020’ye kota almak için kamptalar

BUGÜN NELER OLDU

aşkent Bükreş'te düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası içingüreş milli takımları, Niğde'de kampa girdi. Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde Türk milli takımının yanı sıra Azerbaycan ve Rumen milli takımı sporcuları da aynı yerde şampiyonaya hazırlanıyor.Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe giren 40 sporcuyu kampa davet ettiklerini belirten Kahraman,dedi. Kahraman,dedi. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Nikolay Stoyanov da Niğde'ye ilk kez geldiğini aktararak,ifadelerini kullandı.