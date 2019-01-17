Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele temalı sergi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile misafirler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı. Kurucu Rektör, Dr. Suat Günsel'in sanat kapılarını gittikçe açtığı ve sanat dünyasını büyüttüğü bir dönemi yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hassan, bu sanatsal çalışmaların Dr. Fazıl Küçük huzurunda taçlandığını ifade etti. Prof. Dr. Hassan, "Dr. Suat Günsel sanata yeni ivmeler kazandırarak toplumsal ve siyasal hayatımız ile tarihimize milli güzellikler katıyor" dedi.