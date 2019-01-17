Duru: Düzenli kontrol ve muayene şart

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, kadın hastalıklarına ilişkin halk sağlığı sorunları konusunda açıklamalarda bulunarak; kadınlarda üreme yeteneğinin korunması, rahim ağzı kanserlerinin taranması ve down sendromlu bebek doğumlarının önüne geçilmesine olanak sağlayan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Düzensiz adet görme şikayeti bulunan yirmili yaşlarındaki ve düzenli adet görse de otuzlu yaşlarındaki kadınların mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Namık Kemal Duru, genç erkeklerin de semen analizi ile sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı konusunda bilgi edinebileceklerini söyledi. Gerçekleştirilen testler sonucunda azımsanamayacak sıklıkta (% 10) azalmış yumurtalık rezervi veya sperm yetersizlikleri ile karşılaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal Duru şöyle devam etti: "Bu durumda olan kişilere yumurtalık veya sperm dondurması yaptırmalarını öneriyoruz. Bu işlemle, kişilerin üreme yeteneklerini korumuş oluyoruz. Diğer taraftan kanser tedavisi görecek olan kadın veya erkek hastaların, sperm veya yumurtalarını, gerektiğinde de embriyoyu dondurarak üreme yeteneklerinin korunmasını sağlıyoruz."