Gençleri uyuşturucu konusunda uyardı

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Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?' projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya gelip, soruları yanıtladı. Yurdagül, "Toplumda belli bir düzen içinde yaşayabilmek için kurallara ihtiyacımız var. Önemli olan, o kuralların ne kadar katı oldukları veya uymadığımızda nasıl cezalarla karşılaşacağımız değil, bu kuralları ne kadar içselleştirdiğimiz ve benimsediğimizdir" dedi. Suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla yürütülen proje etkinlikleri çerçevesinde Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, Turgut Özal Lisesinde öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenciye adalet, suç, bağımlılık ve istismar konularında bir seminer verdi. Geleceğin hakim, savcı ve avukatları olacak olan öğrenciler, Başsavcı Yurdagül'e mesleğiyle ilgili merak ettiklerini sorup, bilgi aldı. Öğrencileri zararlı bağımlılıklara karşı uyaran Başsavcı Yurdagül, liselilerin bağımlılık üzerinden rant elde eden insanların ilgi alanı yaşında olduğunu vurguladı. Yurdagül "Uyuşturucu bağımlılığı, tahmin edebileceğinizin ötesinde önemli bir konu. Çok kritik bir dönemdesiniz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de sadece sokak satıcılarından ele geçen uyuşturucu hap miktarı 15 milyon adet. Bir yıl içinde yakalanan uyuşturucu hap sayısı, geleceğimizi etkileyecek büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor" dedi. "O yüzden uyuşturucuya karşı duyarlılığınızı üst seviyede tutun ve sonradan çok pişman olacağınız, üzüleceğiniz süreçlere girmeyin" diye konuşan Yurdagül, "Kendinize, ailenize, çevrenize ve topluma zarar verecek bağımlılıklardan uzak durmanızı diliyorum" dedi.