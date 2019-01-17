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Gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı
GAZIANTEP'TE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Göllüce ve Hoşgör mahallerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir tüfek, bir tablet bilgisayar, 19 çalıntı cep telefonu, 1,30 gram eroin ve 1 kilo 380 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.
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Gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı
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